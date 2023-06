O contrato de Messi no Inter Miami: duração e ordenado revelados

Argentino deixou o PSG em final de contrato e já anunciou que vai assinar pelo Inter Miami

Lionel Messi revelou há semanas que prosseguirá a carreira no Inter Miami, após ter finalizado a ligação ao PSG sem acionar a cláusula de renovação, mas só agora se levantou a ponta do véu sobre os números do vínculo com a equipa da MLS.

Segundo o Miami Herald, Messi vai assinar por dois anos e meio, até ao final de 2025, e terá uma cláusula de renovação por mais uma época. O ordenado deverá ser de 60 milhões de dólares por ano (55 milhões de euros ao câmbio atual).

As informações da publicação de Miami surgem depois de uma entrevista ao proprietário do clube, o espanhol Jorge Mas.

"Não haverá absolutamente nenhuma mudança nas regras. Não há nenhuma categoria nem nada que será mudado para incluir Lionel Messi no plantel do Inter Miami. Acho que sempre haverá um antes e um depois de Messi quando falamos de desporto nos Estados Unidos. Acredito que podemos tornar esta liga numa das melhores do mundo, se não a melhor", afirmou Jorge Mas na mencionada entrevista.

A estreia é esperada para dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, na Leagues Cup 2023.

Com a lotação de toda a época já esgotada, Mas prometeu aumentar a capacidade do estádio do Inter Miami.