O comunicado do clube de Guarín após a detenção do médio

Internacional colombiano foi detido esta quinta-feira

O Millonarios, clube de Fredy Guarín, que esta quinta-feira foi detido em Envigado, Colômbia, após uma altercação com os pais, depois de uma denúncia por violência doméstica, lamentou o sucedido e expressou todo o apoio ao internacional colombiano.

"O Millonarios lamenta o sucedido no dia de hoje com Fredy Guarín. [enviamos] À sua família todo o nosso apoio", começou por escrever o clube sobre o antigo jogador do FC Porto, em comunicado.

"Estaremos ao seu lado para que receba a ajuda profissional que o pode ajudar a sair deste momento crítico. Ele tem dado muito ao futebol colombiano e estaremos sempre gratos pelo seu amor pelo Millonarios. Força Fredy", lê-se ainda.

Guarín, de 34 anos, jogou no Saint-Étienne e no FC Porto, antes de se transferir para a China, regressando à Colômbia no início deste ano para jogar no Millonarios, proveniente do Vasco da Gama.