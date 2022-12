O comunicado da família de Pelé após o falecimento do "Rei"

Pelé faleceu em São Paulo, aos 82 anos.

A família de Pelé emitiu, minutos após a confirmação do falecimento do astro brasileiro, um comunicado sobre a vida e o legado do antigo futebolista.

O tricampeão mundial morreu aos 82 anos, em São Paulo, vítima de doença prolongada.

Leia o comunicado:

"A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Na sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no desporto, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor. A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pelé (@pele)

EM ATUALIZAÇÃO