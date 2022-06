O comentário de uma lenda do Bayern à situação de Lewandowski

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern, abordou a situação do avançado polaco.

Lenda do Bayern, Uli Hoeness comentou a atual situação de Robert Lewandowski no emblema bávaro. De recordar que o internacional polaco disse publicamente que a sua história no clube tinha terminado.

"Basicamente, somos muito influenciados pelos meios de comunicação social e todas as semanas sai um novo rumor. A direção tem de trabalhar para que isto pare", começou por dizer ao "Sport 1".

"Sempre disse: se não tens uma alternativa que acredites que possa substituí-lo até certo ponto - parece ser difícil neste momento - então eu recomendaria definitivamente, como toda a gente no clube, que ele ficasse por mais um ano. E depois é preciso ver se ele sairá livre no próximo ano ou talvez ver o contrato prolongado novamente, ninguém sabe", continuou, antes de considerar não ter acontecido nada de mais grave para fazer com que o avançado queira deixar o clube.

"Não se passou nada. É como sempre foi e trata-se de satisfazer os seus interesses. Neste momento, nem tudo correu como ele e o seu agente queriam, e depois as pessoas chateiam-se. Aconselho todos os envolvidos a serem objetivos, a não deixarem que as coisas se intensifiquem, e então o sol brilhará novamente sobre Lewandowski e o Bayern", concluiu.