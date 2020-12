O comentário de Simeone à saída de Diego Costa do Atlético

Treinador dos "colchoneros" falou sobre a rescisão de contrato do avançado.

A rescisão de contrato de Diego Costa foi anunciada esta terça-feira pelo Atlético de Madrid e o tema vai dominando a atualidade desportiva em Espanha.

Pouco depois do lançamento do comunicado, Diego Simeone fez a antevisão ao jogo de quarta-feira frente ao Getafe e, como seria de esperar, foi questinado sobre a saída do avançado de 32 anos do clube.

"Dentro do que conversámos com ele e no que toca aos assuntos pessoais [de Diego Costa], o clube conseguiu ajudá-lo sem sair prejudicado e isso deixa-nos tranquilos. Sabem o que queremos para o Diego, estivemos juntos durante muito tempo, sempre da melhor forma, e falámos com ele. Também tem a necessidade de encontrar novos desafios, porque está bem, forte e não imagino outro cenário que não seja ele a fazer as coisas bem, porque é um lutador", elogiou o treinador dos "colchoneros", prosseguindo:

"Agradeço-lhe como agradeço a toda a gente que deixa o coração connosco, o Diego foi um desses, tanto na parte desportiva, como humana. Espero que encontre o melhor caminho para nos abraçarmos quando voltarmos a ver-nos. O mais bonito é que vamos celebrar e recordar quando estivermos juntos", acrescentou Simeone.