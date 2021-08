O comentário de Rafa Benítez sobre a situação de James no Everton

Médio colombiano já foi apontado à porta de saída. Termina contrato em 2022.

Com mais uma época de contrato com o Everton, James não parece figuras nas opções de Rafa Benítez para 2021/22, conforme adiantou já a imprensa britânica. Questionado sobre o internacional colombiano, o sucessor de Carlo Ancelotti não abriu muito o jogo.

"Tive uma conversa com ele no início. Ele sabe qual é a minha ideia, mas agora não está disponível para amanhã [sábado]. Falaremos de cada jogador com eles, os agentes e tentaremos encontrar a melhor solução para o clube e também para os futebolistas", afirmou, antes do duelo com o Southampton, para a primeira ronda da Premier League.

James, 30 anos e ex-FC Porto, chegou ao Everton na época passada, tendo feito 26 jogos, com seis golos marcados.