"O City não pode estar a ganhar mais com patrocínios do que Liverpool, United, Real ou Barcelona..."

Emblema inglês tornou-se, de acordo com um estudo da consultora Deloitte, o clube líder em geração de receitas.

De acordo com um estudo da consultora Deloitte, o Manchester City tornou-se o clube líder em geração de receitas. O emblema inglês faturou algo como 645 milhões de euros em 2020/21, acima de Real Madrid e Bayern, nos segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Apesar da maior parte dos clubes ter sofrido um enorme impacto económico devido à pandemia de covid-19, o mesmo não aconteceu com o City, que viu aumentadas as suas receitas por direitos televisivos e comerciais. Estes últimos geraram mesmo um grande debate em Inglaterra e Gary Neville, antigo craque do Manchester United e de seleção britânica, comentou o tema.

"O Manchester City tornou-se o clube mais rico do mundo esta semana, de acordo com a Deloitte. Isso não pode acontecer sem um exagero dos seus contratos de patrocínio. Não pode estar a ganhar mais com patrocínios do que Liverpool, Manchester United, Real Madrid ou Barcelona", afirmou em declarações recolhidas por Raj Chohan, da BBC.