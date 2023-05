"O Chelsea são onze azeitonas sem tática"

Cesc Fàbregas, antigo jogador do Arsenal e do Chelsea e atualmente no Como, aos 35 anos, comentou o dérbi londrino de terça-feira que os gunners venceram por 3-1

O antigo campeão do mundo pela Espanha Cesc Fábregas, que passou por Arsenal e Chelsea e atualmente joga no Como, aos 35 anos, comentou aos microfones da Sky Sports po dérbi londrino de terça-feira que os gunners venceram por 3-1, deixando duras críticas aos blues.

"Quando eu era pequeno, tinha um treinador com onze azeitonas e atirava-as para cima da mesa sem tática. É assim que vejo o Chelsea. Vimos duas equipas diferentes. Uma era muito bem treinada e bem oleada e o Chelsea deixou-a jogar. Por vezes, não conseguia acreditar nos erros tácticos e técnicos", começou por dizer Cesc.

Sem ilibar Lampard do descalabro do Chelsea, apontou o dedo aos jogadores que, com o seu estatuto, deveriam fazer melhor: "Não estamos habituados a isto. Eles têm campeões do mundo como Enzo Fernández e N'Golo Kanté, o capitão do Brasil [Thiago Silva]. Às vezes não importa. Hoje o que vejo é a desculpa para olhar para o treinador. Ele não joga, são os jogadores que têm de aparecer. É difícil. Tenho pena do Lampard. De certa forma, compreendo perfeitamente o que ele quer dizer. Por vezes, a culpa é dos jogadores, mas temos de nos olhar ao espelho e fazer perguntas a nós próprios."