O calvário de Ibrahimovic: joelho do sueco só aguenta dez minutos por jogo

Veterano sueco tem tido uma época marcada por constantes problemas físicos

Zlatan Ibrahimovic está a ter uma última época no Milan bastante fustigada por lesões e, esta terça-feira, a Sky Sports Italia garante que o plano de treinos atual do sueco permite apenas uma sessão de trabalhos por semana com o restante plantel rossoneri, assim como apenas dez minutos de utilização por jogo.

A mesma fonte explica que, de terça a sexta-feira, Ibra faz uma rotina individual, com vista à recuperação de uma inflamação no joelho.

No sábado, participa nas sessões táticas junto dos companheiros de equipa, mas a baixa carga de treinos não permite que o avançado de 40 anos seja capaz de jogar mais do que dez minutos por jogo pelo líder da Serie A.

A situação não é do agrado do jogador, que já terá deixado a garantia de que, ou resolve de vez o problema no joelho ou será forçado a retirar-se do futebol.

Ibrahimovic termina contrato com o Milan no verão e são vários os destinos apontados ao dianteiro, inclusive o da aposentadoria. Esta época, fez oito golos e três assistências em 26 jogos pelos milaneses.