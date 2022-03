O brilho de Félix, a reviravolta do Barcelona e outros destaques em Espanha

Um bis de João Félix permitiu este domingo ao Atlético Madrid vencer o encontro da 27ª jornada, em casa do Bétis (3-1), que caiu do terceiro para o quinto lugar da LaLiga.

No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, o avançado português entrou a todo o gás e, quando ainda nem estavam decorridos dois minutos, colocou os colchoneros na frente, a passe de Correa.

No lado do Bétis, o mexicano Andrés Guardado deixou o campo lesionado, aos dez minutos, e foi precisamente o substituto, o ex-portista Cristian Tello, que empatou o jogo, num belo remate colocado, aos 45+5.

O antigo avançado do Benfica voltaria a estar em evidência no desafio e a revelar-se decisivo, ao apontar o segundo golo do emblema da capital espanhola, aos 61 minutos, uma vantagem que foi fechada já perto do fim, por Thomas Lemar (80).

Numa classificação comandada de forma isolada pelo Real Madrid, com 63 pontos, seguido do Sevilha, com 55, o Atlético ocupa o quarto posto, com os mesmos 48 pontos do Barcelona, que tem um jogo em atraso e subiu a terceiro.

O Bétis, que teve William Carvalho no meio-campo durante os 90 minutos e Rui Silva entre os suplentes, é, agora, quinto posicionado, com 46 pontos.

Horas antes, um golo fora de horas de Iago Aspas (90+7), de grande penalidade, colocou o Celta de Vigo na rota dos triunfos, na receção ao Maiorca (4-3), quatro jogos depois.

O experiente avançado fez o golo da vitória quando os anfitriões, que seguem no décimo posto, com 35 pontos, já estavam reduzidos a dez elementos, face à expulsão do defesa Hugo Mallo (86 minutos).

Na primeira parte, Thiago Galhardo (13 minutos) e Denis Suarez (25) marcaram para o conjunto de Vigo, mas, pelo meio, Giovanni Gonzalez (19) reduziu.

Após o descanso, um autogolo de Aiddo deixou tudo empatado no Estádio de Balaídos, contudo, Iago Aspas (61 minutos) fez o 3-2, ao anotar o primeiro da conta pessoal, e Salva Sevilha voltou a restabelecer nova igualdade, insuficiente para os anfitriões, que averbaram o quarto desaire seguido, seguindo na 16ª posição, com 26.

O Barcelona conseguiu operar a reviravolta na deslocação no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (2-1), onde foram os locais a colocar-se em vantagem no marcador, face ao remate certeiro do médio Fidel, quando decorria o minuto 44, porém, após o tempo de descanso, o emblema culé reagiu.

O avançado Ferrán Torres, aos 61 minutos, restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para a reviravolta, obtida graças a uma grande penalidade convertida pelo neerlandês Memphis Depay, aos 85.

Mais cedo, um golo de Ruben Alcarraz, aos 55 minutos, e outro do marroquino Oussama Idrissi (63), bastaram para o Cádiz bater em casa o Rayo Vallecano (2-0), que teve Bebé em campo na segunda parte, enquanto Kevin Rodrigues não saiu do banco.

Este regresso às vitórias permitiu ao Cádiz passar a somar 24 pontos, na 18º e antepenúltima posição, apenas a um do Granada, o primeiro conjunto acima da zona perigosa. O emblema dos arredores de Madrid é 13º, com 31.