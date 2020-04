"O Beckham também ia sair e foi aí que percebi tudo o que tinha feito"

Roberto Carlos recordou os melhores momentos que viveu com a camisola do Real Madrid.

Onze temporadas no Real Madrid transformaram Roberto Carlos numa lenda do clube. Com inúmeros títulos conquistados e unanimemente considerado um dos melhores laterais-esquerdos de sempre, o internacional brasileiro marcou uma era no emblema "merengue". Em entrevista ao "The Players' Tribune", recordou alguns momentos marcantes com a camisola do colosso espanhol.

"Chegavas ao balneário, sentavas-te e olhavas à tua volta para ver o vencedor da Bola de Ouro, o jogador do ano em Espanha, o 'pichichi', o melhor guarda-redes do Mundo... Fazer parte desse ambiente foi muito especial. Às vezes, sentava-se e pensava: 'olha só de onde vieste e vê onde estás agora'. Sentia-me orgulhoso", conta o agora diretor de relações institucionais do Real. Na hora da despedida, em 2007, surgiu a emoção:

"O que mais recordo desse dia foi a forma como fui tratado pelos adeptos. Todos sabiam que era o meu jogo de despedida. David Beckham também ia embora e foi ali que me apercebi de tudo o que tinha feito pelo clube. Foi ali que entendi o quanto os adeptos me amavam", concluiu Roberto Carlos, que partilhou o balneário com nomes como Figo, Zidane, Raúl ou Ronaldo, o "Fenómeno".

