Declarações de Herbert Hainer, presidente do Bayern, à revista alemã "Kicker".

O futuro de Robert Lewandowski tem sido alvo de muitos rumores nos últimos tempos. Alegadamente sem negociações em andamento para a renovação, a possibilidade de saída do Bayern tem sido insistentemente colocada pela Imprensa desportiva internacional. Agora, em declarações à revista "Kicker", o presidente do clube alemão, Herbert Hainer, comenta a situação do avançado polaco, apontando para a habitual política do Bayern.

"Robert Lewandowski sabe que o valorizamos imenso. Já lhe expressei o meu apreço em várias ocasiões. O mesmo se aplica a Manuel Neuer e Thomas Muller, personalidades extraordinárias na história do Bayern. Estamos muito tranquilos, a ter conversações com eles. Ainda há tempo suficiente, os nossos jogadores sabem disso", começou por dizer à revista alemã, antes de concluir:

"O Bayern nunca se deixou empurrar pelas manchetes ou rumores permanentes. A nossa direção está em conversações permanentes com os jogadores e dirigirá as negociações no momento certo. Os nossos jogadores sabem que este clube é um parceiro justo e fiável para eles. O Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Acho que nenhum jogador se arrependeu de ter prolongado o seu contrato no Bayern nos últimos anos."