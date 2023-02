"O Barcelona ganhava por causa dos árbitros? E Messi era coxo, não?"

Declarações de Joan Gaspart, presidente do Barcelona entre 2000 e 2003, em entrevista à rádio Marca. O ex-dirigente catalão abordou a polémica instalada após uma investigação do fisco espanhol ter revelado que o clube pagou quase 1,7 milhões de euros a um antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), entre 2016 e 2018.

Qual é o seu ponto de vista sobre o assunto? "O único [ponto de vista] que há é a casualidade dos nomes e as más interpretações relacionadas com o senhor Negreira ser o dono da empresa [pertence ao filho]".

O aspeto desportivo não está em causa? "O Barcelona ganhou as Ligas porque era o melhor. Pensar que as ganhou por ajudas arbitrais é um desejo de meter-se numa confusão irrelevante para o caso".

Mas não é um valor demasiado elevado por supostos relatórios de jogadores complementados com aspetos de arbitragem? "Eu concordo que o assessoriamento que o Barcelona recebeu é muito caro, mas hoje em dia tudo é caro no futebol. O futebol está virado do avesso. Também não entendo o que os jogadores cobram".

Envolvimento do dirigente de arbitragem: "O que é tem os relatórios serem vinculados a um antigo árbitro? Eles têm esse direito. Podem pensar bem ou mal sobre isso. Eu penso bem e acredito que o Barça não fez nada ilegal".

Este tipo de assessoria é normal? "Na minha época de 22 anos enquanto vice-presidente, recordo-me perfeitamente que já assessoram os jogadores sobre como era cada árbitro. Negreira não teve qualquer influência na escolha dos árbitros. Todas as equipas em Espanha recebem conselhos sobre os árbitros, é normal".

Nega portanto qualquer intenção do clube em ser favorecido em termos de arbitragem: "Durante muitos anos eu sentei-me junto do chefe da arbitragem em Espanha e nunca disse nada ou dei a entender nada sobre possíveis ajudas arbitrais".

Reação do atual presidente Joan Laporta ao caso: "A única coisa em que não concordei com Laporta foi quando ele disse que isto só se soube agora porque o Barça está num bom momento [desportivo]. Eu não acho que tenha saído [a público] por essa razão".

Aos anos que os rivais acusam o Barcelona de ganhar por causa dos árbitros: "O Barcelona ganhava por causa dos árbitros? E Messi era coxo, não? Se se diz isso, eu digo que o Real Madrid também ganhou porque fez batota e ficou com um jogador que era Di Stéfano, que era do Barcelona".