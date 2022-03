Ao canal de televisão dos blaugrana, Ronaldo "Fenómeno" mostrou-se rendido ao Barcelona de Xavi e destacou um dos mais recentes reforços dos culés.

Ronaldo, antigo internacional brasileiro, analisou o excelente momento que a equipa do Barcelona atravessa, sobretudo depois da expressiva vitória por 4-0 na casa do arquirrival Real Madrid. "O Barça estava a atravessar uma crise, mas com a chegada de Xavi melhorou muito. Vi, ao vivo, uma grande equipa, muito agressiva e vertical. Pressiona e apresenta a qualidade tradicional do Barcelona. Acho que está muito, muito bem", afirmou.

Sobre o técnico catalão, o ex-futebolista, agora com 45 anos, disse que "está a fazer um bom trabalho, tem experiência no futebol, sabe tudo sobre o jogo e ainda sabe como gerir um balneário". Atual presidente do Real Valladolid, que milita no segundo escalão do futebol espanhol, e sócio-proprietário dos brasileiros do Cruzeiro, Ronaldo também salientou Pierre-Emerick Aubameyang, que chegou a Camp Nou no mercado de janeiro, oriundo do Arsenal. "Adoro como ele se move, como define as jogadas, tem as caraterísticas de um ponta de lança tradicional e velocidade para pedir e ir buscar na profundidade. Foi uma grande contratação", assegura.

Ronaldo foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA em três ocasiões (1996, 1997 e 2002) e representou o Barcelona na época de 1996/97, tendo apontado 47 golos em 49 jogos. Nessa temporada, pela formação da Catalunha, venceu a já extinta Taça das Taças, a Copa del Rey (Taça de Espanha) e a Supertaça de Espanha, tendo partilhado o balneário com os portugueses Vítor Baía, Fernando Couto e Luís Figo.