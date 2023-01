O aviso público de Ancelotti: "Tu a mim cumprimentas-me"

Durante a segunda parte do encontro com o Villarreal, referente aos oitavos da Taça do Rei, o italiano dirigiu-se a Rodrygo e foi particularmente duro. Técnico não gostou que, à saída, o internacional brasileiro não o tenha cumprimentado. Real Madrid esteve a perder por 2-0, venceu por 2-3 e assegurou um lugar entre os oito melhores da competição

'Tu a mi, me saludas'



'You, you need to acknowledge me'



Rodrygo Goes receiving a stern word from Carlo Ancelotti last night.pic.twitter.com/WyKE1sNrYG - Football España (@footballespana_) January 20, 2023