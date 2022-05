O aviso de Guardiola: "Título? Se não vencermos o último jogo, o Liverpool será campeão"

Técnico do Manchester City, em declarações após o empate (2-2) na visita ao West Ham, crê que a decisão do título será levada para a última jornada da Premier League, presumindo que o Liverpool pontue no jogo em atraso, e sublinha, por isso, que os citizens estão como que obrigados a vencer na ronda final para revalidar a conquista do campeonato inglês

Vitória necessária: "Agora não há debate sobre diferença de golos [as duas equipas empataram 2-2 nos dois confrontos na liga], sobre o que seja. Basta ganhar o nosso jogo e seremos campeões. O debate está encerrado. Se não ganharmos, o Liverpool será campeão."

Garantia: "Dentro de uma semana o nosso estádio estará esgotado e daremos toda a nossa vida durante o jogo e os adeptos darão as vidas deles. Os adeptos ficarão orgulhosos. Temos o desejo e a ambição de ganhar o jogo e o título. Voltamos a prová-lo hoje [contra o West Ham].

Corrida até final com Liverpool: "Não podíamos esperar outra coisa. Estamos a lutar contra uma das melhores equipas que já vi na minha vida. Não se pode esperar vencer o título com dois ou três jogos pela frente."