O áudio que poderia ter evitado a morte de Sala: "Este avião não é confiável"

A BBC revelou um aúdio no qual David Ibbotson, o piloto do acidente que vitimou o jogador, admite que iria "usar o colete salva-vidas de certeza", devido a considerar que o avião não era "confiável".

David Ibbotson, piloto do avião que se despenhou no Canal da Mancha, em 21 de janeiro de 2019, num acidente que matou Emiliano Sala, jogador que estava em vias de se transferir do Nantes para o Cardiff City, admitiu anteriormente que a aeronave não era "confiável".

Segundo um áudio obtido pela BBC, Ibbotson, que aos 59 anos também morreu no acidente, disse a outro piloto que iria "usar o colete salva-vidas de certeza", devido ao pedal do travão esquerdo do avião não estar a funcionar, mencionando ainda um estrondo que "chamou a atenção" numa viagem anterior.

"Estava no meio do Canal da Mancha e ouvi um 'bang'. Não sabia o que se estava a passar e aproveitei para verificar tudo. Vi todos os parâmetros e como estava tudo bem, continuei a voar. Mas aquilo chamou-me mesmo a atenção", referiu Ibbotson.

"Este avião tem de voltar para o hangar", afirmou ainda o piloto, acrescentando que o nevoeiro baixo e denso que estava previsto para a viagem poderia vir a representar perigo.

Durante a viagem que o vitimou, Sala também expressou preocupação quanto ao estado da aeronave, enviando um áudio a um amigo no qual admite estar "com medo" e que o avião parecia "estar a desmoronar-se".

Cerca de duas semanas depois do acidente, o corpo do avançado, de 28 anos, foi encontrado, com a autópsia a determinar que a causa da sua morte se deveu a "várias lesões na cabeça e no tronco", tendo ainda sido exposto a um nível potencialmente fatal de monóxido de carbono.

Já o corpo de Ibbotson nunca foi encontrado, sendo que o colega que lhe entregou a função de pilotar o avião, Dean Henderson, foi condenado em novembro de 2021 por ter incorrido num comportamento negligente e que poderá ter posto em causa a segurança da aeronave.