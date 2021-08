O Atlético Mineiro está na moda e os incríveis números de Hulk chamam a atenção

Os números são tão bons que o regresso à seleção brasileira já é tratado como uma realidade no Brasil.

Pouco mais de cinco meses passaram-se desde a estreia com a camisola do Atlético Mineiro. Tempo suficiente para colocar o incrível Hulk no posto de ídolo dos adeptos alvinegros. Aos 35 anos, o antigo avançado do FC Porto tem-se apresentado como a principal referência técnica da equipa brasileira que nesta quarta-feira alcançou a meia-final da Taça Libertadores da América.

O Galo eliminou o River Plate, da Argentina, com duas vitórias incontestáveis (0-1 e 3-0). Hulk, novamente, foi um dos protagonistas do êxito da última noite com um golaço e duas assistências para Zaracho. O avançado chegou ao clube brasileiro e ao cabo dez jogos na competição internacional, já marcou de sete golos e colocou o seu nome em três assistências. Extraordinário.

De acordo com portal de estatísticas do futebol brasileiro "Footstats", o avançado soma na Libertadores um golo a cada 68 minutos e remata a cada 16 minutos. "Ele não precisa de descanso. O descanso dele são os dois, três dias que a semana dá. Ele precisa jogar e não se lesionar. Possui uma consistência física muito boa. Por isso é que o utilizamos em quase todos os jogos", disse o técnico Cuca, em conferência de imprensa recente.

De acordo com o que veio a público, o salário de Hulk é um dos maiores do futebol brasileiro na atualidade: aproximadamente 2,3 milhões de euros por ano. Um investimento que até então tem gerado frutos para a equipa mineira. Apenas em prémios na Libertadores, o Galo já recebeu 6,4 milhões de euros: ou seja, quase o triplo dos ordenados do jogador.

Os benefícios de Hulk no Atlético Mineiro, no entanto, não se limitam à competição continental. No campeonato brasileiro, marcou sete golos em 15 jogos, numa média de quase um golo a cada dois jogos. O Galo é o líder da competição com 37 pontos - cinco mais que o segundo colocado, o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira.

Nos 40 jogos com a camisola alvinegra, Hulk já soma 18 golos e 11 assistências na temporada. Os números são tão bons que o regresso à seleção brasileira já é tratado como uma realidade no Brasil. Durante o jogo com o River Plate, por exemplo, César Sampaio e Matheus Bachi, adjuntos de Tite na seleção brasileira, estiveram presentes no Mineirão. Certamente gostaram do que viram.

"O Tite tem muitas opções. O futebol brasileiro tem excelentes jogadores e o Hulk é um deles. Muito se leva em consideração a idade, o que se pensa para o futuro, e isso tem que ser respeitado pelo profissional que está lá. Eu estou muito contente com o Hulk e ele sabe que a seleção dele hoje é preta e branca", afirmou Cuca.