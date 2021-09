"O Arsenal gastou 58,4 milhões de euros num jogador que ainda não demonstrou nada"

"Gunners" contrataram Ben White ao Brighton. Antigo central do clube inglês não consegue compreender que tenha custado mais do que Raphael Varane ao Manchester United.

William Gallas, antigo central do Arsenal, questionou a contratação de Ben White por parte dos "gunners", por aproximadamente 58,4 milhões de euros. De acordo com o francês, não se pode compreender que o Arsenal tenha gasto esse valor por um jogador "que ainda não demonstrou nada ao mais alto nível", enquanto o Manchester United obteve os serviços de Raphael Varane por aproximadamente 46,7 milhões de euros.

"Estou a tentar perceber por que o Arsenal gastou 50 milhões de libras [aproximadamente 58,4 milhões de euros] num jogador que ainda não demonstrou nada ao mais alto nível e que, ao mesmo tempo, o [Manchester] United gaste 40 milhões de libras [aproximadamente 46,7 milhões de euros] em [Raphael] Varane", começou por dizer sobre o central de 23 anos em entrevista ao "Mirror".

"Têm de explicar-me como é que isso é possível. Talvez seja, em parte, porque Ben White é inglês. Mas Varane é um jogador de classe diferente de Ben White. Ben White ainda é jovem, mas ainda não demonstrou nada. Como podes colocar-lhe uma etiqueta de 58,4 milhões de euros?", continuou.

"Eu respeito-o, mas não o conheço. Respeito-o e espero que seja um grande jogador, mas não se pode comparar Ben White com Varane. Lamento, mas não é possível. Não estou a falar assim por ser um compatriota. Com todo o respeito, ele vem do Real Madrid, não do Brighton", concluiu Gallas.