Numa comparação entre Antony, do Manchester United, e Kudus, do Ajax, o antigo ponta de lança Marco van Basten não hesita em escolher o ganês.

O antigo futebolista Marco ​​​​​​​van Basten considera que Kudus, avançado do Ajax, é melhor jogador do que Antony, extremo que chegou ao Manchester United esta temporada, proveniente, precisamente, do Ajax.

Em declarações à televisão neerlandesa Ziggo Sport, o também treinador de futebol, de 58 anos, fez uma comparação entre os criativos. "Acho o Mohammed Kudus um jogador muito melhor do que o Antony. O Antony tem as suas fintas, mas confunde-se com as coisas que tenta fazer. O Kudus tem uma técnica muito melhor e sabe o que faz. O Antony pode ser mais rápido, mas o Kudus é mais inteligente e mais técnico. Ele é muito mais jogador, podes colocá-lo em qualquer lugar do campo que é um verdadeiro faz-tudo na equipa. É mais divertido de ver jogar", referiu o neerlandês que brilhou no Ajax e no Milan.

Kudus soma 15 golos em 29 jogos pelo clube de Amesterdão, esta época. Antony tem cinco golos e uma assistência em 23 jogos pelos red devils.