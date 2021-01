O ano de Ronaldinho: da prisão para as campanhas milionárias

O caso dos passaportes falsos não beliscaram a imagem do antigo internacional brasileiro, que foi convidado para inúmeros projetos, tendo sido ainda nomeado embaixador do turismo brasileiro

Ronaldinho teve um ano surreal. Depois de ter passado meio ano preso no Paraguai, acusado de entrar no país com passaporte falso, ele e o irmão foram libertados, em agosto, após o juiz aceitar a suspensão condicional do processo, mediante o pagamento de 90 mil dólares (mais de 76 mil euros) a uma instituição de caridade.

O caso que levou Ronaldinho à prisão poderia ter deixado uma marca irreparável na sua imagem, mas o que aconteceu foi que choveram oportunidades para o ex-jogador que terminou 2020 envolvido em vários projetos que renderam muito dinheiro.

O brasileiro, mal foi libertado, conseguiu encaixar quase 800 mil euros em campanhas de publicidade. No mesmo mês em que deixou o Paraguai, Ronaldinho foi contratado pelo Atlético Mineiro, onde ganhou a Taça dos Libertadores em 2013, para ser o impulsionador das obras do estádio, evento que acabou adiado para novembro, depois do ex-internacional ter sido infetado com covid-19.

Em Belo Horizonte, onde recebeu a distinção de Cidadão Honorário, Ronaldinho, que também foi nomeado por Jair Bolsonaro embaixador do turismo brasileiro, abriu um estúdio de música, gravando um vídeo com Recayd Mob e Djonga. "Tropa de Bruxo" atingiu mais de um milhão de visualizações em menos de uma semana.

Enquanto a aplicação de viagens Buser e o site de apostas Betcris também apostaram nele para dar a cara pelas suas campanhas publicitárias, Ronaldinho entrou em negócios tão diferentes como o lançamento de um vinho (Vinho dos Campeões), da marca de gin orgânico R-One e o investimento nos e-sports, criando a equipa R10 Team, agora incluída na última edição do jogo EA Sports.