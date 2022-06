O ambiente era de loucura, mas o Deportivo falhou a subida em Espanha

Histórico clube espanhol perdeu com o Albacete e viu fugir o objetivo.

Campeão espanhol em 1999/2000, o Deportivo da Corunha falhou este sábado a subida ao segundo escalão do país, depois de perder a final do play-off diante do Albacete, por 2-1.

O Depor esteve na frente, mas deixou-se empatar aos 82". No prolongamento, Sánchez marcou de cabeça o golo que emudeceu as bancadas do Estádio Riazor, que estava cheio como um ovo.