O alvo que o Barcelona terá tentado contratar em três ocasiões

Fabián Ruiz, médio espanhol do Nápoles, terá estado na mira do Barcelona, mas exigências do presidente Aurelio de Laurentiis terão feito os "blaugrana" desistirem do interesse.

O Barcelona terá tentado a contratação de Fabián Ruiz, médio do Nápoles, em três ocasiões, entre 2019 e 2021. Quem o diz é o jornal "Mundo Deportivo", esta quinta-feira.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o elevado valor do jogador e a persistente recusa do presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, para negociar, terão impedido o emblema "blaugrana" de apresentar uma proposta.

A primeira ocasião terá sido em 2019, no entanto, o jogador estava há apenas um ano em Itália e De Laurentiis terá exigido 80 milhões de euros pela contratação. Em 2020, o mesmo cenário: as exigências financeiras voltaram a fazer com que as negociações não avançassem. Por fim, já com Koeman no comando técnico do Barça, o presidente do Nápoles pediu entre 50 e 60 milhões de euros, preço que os "culé" não consideraram o seu valor de mercado.