O adeus de Ibarra ao Boca Juniors: "Ganhámos um título de três em três meses"

O Boca Juniors despediu o ex-FC Porto na terça-feira e esta quarta o técnico foi às instalações do clube despedir-se das pessoas com quem trabalhou nos últimos oito meses

Horas depois de o Boca Juniors escrever nas redes sociais uma mensagem de despedida para Hugo Ibarra ("Pelo teu compromisso, responsabilidade e as duas estrelas para a nossa história, obrigado 'Negro [alcunha de Ibarra]'"), foi a vez de o próprio dizer adeus ao clube que orientou nos últimos oito meses.

"Agradeço a todos no Boca, vim aqui para dizer obrigado. Desde o momento em que assumi o comando que sabia quais eram as regras do jogo, nunca estive preso a um lugar. Trabalhei sempre dia após dia. As decisões têm de ser obedecidas para o bem do clube, e isso é a melhor coisa a fazer", começou por dizer.

️ IBARRA: "EL BALANCE ES SUMAMENTE POSITIVO. SI EN SEIS MESES, CADA TRES MESES SALISTE CAMPEÓN, ES ESO. POSITIVO"



Tras confirmarse su salida de #Boca, el Negro pasó por el predio de Ezeiza para despedirse del plantel y analizó su ciclo al mando del Xeneize. pic.twitter.com/KOT3YsTVOV - TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2023

"O balanço é positivo. Há coisas que não conseguimos alcançar, mas foi extremamente positivo. Nestes oito meses que aqui estive, vamos descontar os dois meses para férias e para o Campeonato do Mundo, sobram seis meses e de três em três meses fomos campeões. Muitos dirão que o Boca não o merecia.... O campeão é sempre aquele que merece. Pegámos a equipa em 14.º lugar, quando ninguém confiava em nós, apenas nós, confiámos num grupo que foi derrotado depois de ter sido eliminado da Taça. Numa situação difícil, tivemos de assumir o comando e com o trabalho do dia a dia e a confiança no grupo, conseguimos, ganhámos o campeonato e fomos os legítimos vencedores, fomos os legítimos campeões e os rapazes irão certamente por esse caminho".