Nuno Tavares titular na noite em que o Arsenal tirou a barriga de misérias

Gunners bateram o West Brom por 0x4 na Taça da Liga Inglesa

Não é uma vitória que deixa os adeptos do Arsenal descansados quanto ao futuro, mas acalma e dá paz, pelo menos. Com Nuno Tavares no onze, os gunners golearam o West Brom por 0-6 e garantiram a passagem à próxima fase da Taça da Liga.

Aubameyang, com três golos e uma assistência, foi a grande figura da partida. Golos para todos os gostos (destaque para o último, num remate cruzado), um falhanço antes do passe decisivo para Pépé e muita qualidade de um avançado que está a regressar aos poucos às contas de Arteta.

Se Nuno Tavares foi titular e cumpriu os 90 minutos na lateral esquerda, Cédric, totalista no confronto com o Chelsea, não fez parte da ficha de jogo. Para além do contributo do português, de referir ainda que Ramsdale, reforço para a baliza, fez a estreia com o emblema do norte de Londres.

Nos outros jogos da noite, destaque para a goleada do Southampton, por 0x8, na casa do Newport, da quarta divisão, e para o triunfo do Burnley, por 3x4 nas grandes penalidades, depois de um nulo ao fim dos 90 minutos, na casa do Newcastle.