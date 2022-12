Nuno Tavares marca na goleada do Marselha, Lens e Rennes perdem fulgor na Ligue 1

Marselha chegou ao terceiro lugar do campeonato francês com o triunfo por 6-1 frente ao Toulouse.

O Marselha goleou esta quinta-feira o Toulouse (6-1), ultrapassando o Rennes, que perdeu no terreno do Reims (3-1), e alcançou o terceiro lugar da Liga francesa de futebol, aproximando-se ainda do Lens, segundo classificado, que empatou em Nice (0-0).

No regresso da Ligue 1 após a pausa para o Mundial'2022, o Marselha (terceiro com 33 pontos) não deu hipóteses ao Toulouse (13.º com 16), com golos de Rongier (13 minutos), Nicolaisen (autogolo aos 41), Kolanisac (51), Payet (62), Under (80) e do português Nuno Tavares (82).

O Marselha aproveitou a derrota do Rennes - o luso Xeka foi lançado em jogo aos 64 - na visita ao Reims (10.º com 20) e pulou para o terceiro posto, com o Rennes a somar 31 pontos e a descer para quarto.

Do lado do Reims, o jovem atacante inglês Folarin Balogun esteve em destaque, ao "bisar" (seis e 84 minutos), e Flips (22) fez o outro golo da turma da casa, enquanto Arthur Theate marcou o único golo do Rennes.

Já o Lens foi travado na visita ao Nice (nono com 21), com um empate sem golos, colocando um ponto final numa série de cinco vitórias consecutivas e deixando o Paris Saint-Germain, que ganhou na véspera ao Estrasburgo (2-1), cada vez mais líder, com uma vantagem de sete pontos - os parisienses somam 44.

No outro jogo do dia, em França, o Montpellier ganhou 2-0 na deslocação ao estádio do Lorient, com golos de Savanier (três minutos) e de Wahi (22), seguindo em 12.º com 17 pontos, enquanto o adversário é sétimo com 28.