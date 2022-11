Nuno Mendes e Renato Sanches em grande plano na goleada do PSG

Lateral assistiu por duas vezes e o médio marcou depois de ser lançado por Galtier.

O PSG alcançou este domingo a sétima vitória consecutiva, entre todas as provas, na receção ao Auxerre, jogo da ronda 15 do campeonato francês. A formação orientada por Galtier teve uma jornada tranquila e com alguns dos portugueses da equipa em grande destaque.

Nuno Mendes fez assistências para os dois primeiros golos do encontro, apontados por Mbappé (11) e Soler (51'). Renato Sanches, lançado ao minuto 61', mostrou serviço com um golo marcado 20 minutos depois. O médio, recorde-se, não foi chamado por Fernando Santos para o Mundial do Catar.

Hakimi (57') e Ekitiké (84') também contribuíram para a goleada, que deixa a equipa parisiense com 41 pontos, mais cinco do que o Lens, segundo classificado.

Refira-se ainda que Danilo, tal como Nuno Mendes, foi titular, enquanto Vitinha não saiu do banco de suplentes.