Nuno Espírito Santo sobre a continuidade de Kane: "É fantástico"

O treinador português Nuno Espírito Santo vai contar com Harry Kane no plantel. Avançado é opção para o jogo com o Paços de Ferreira.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Paços de Ferreira, referente à segunda mão do play-off de acesso à Conference League, Nuno Espírito Santo comentou a continuidade de Harry Kane no Tottenham. Uma notícia que o avançado comunicou horas antes.

"São grandes notícias, é fantástico. Desde que ele se juntou ao grupo, tem estado a trabalhar bem e a atitude nos treinos é muito boa. Vai continuar connosco, treinou hoje e é opção para o jogo com o Paços de Ferreira. Estamos felizes, ele é um dos melhores jogadores do mundo", referiu.

"Sair em janeiro? Não estou nada preocupado. É opção para amanhã e isso é a única coisa que me importa", disse ainda.