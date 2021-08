Nuno Espírito Santo quer reforçar a defesa, mas recebe "não" do Barcelona

Emerson Royal, lateral do Barcelona

O Tottenham tentou a contratação do lateral-direito brasileiro Emerson, do Barcelona, mas proposta foi rejeitada.

Em busca de um defesa para reforçar o Tottenham, o treinador português Nuno Espírito Santo pediu a contratação do lateral-direito brasileiro Emerson, do Barcelona. Apesar do esforço dos spurs, a equipa espanhola não aceitou libertar o jogador de 22 anos.

De acordo com o jornal britânico "Telegraph", Nuno quer ter mais opções defensivas na equipa e Emerson Royal seria o escolhido. O treinador espera conseguir mais um lateral até ao fecho da janela de transferências, no próximo dia 31.

Porém, na negociação, e de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Tottenham estaria a tentar um acordo que envolveria o lateral Serge Aurier. A equipa catalã, pelo menos por ora, não quis avançar com as negociações.