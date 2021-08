Nuno Espírito Santo próximo de receber destaque senegalês de 18 anos como reforço

Mate Sarr a caminho do Tottenham

Médio Pape Sarr, de 18 anos, fez 25 jogos e marcou dois golos na última época pelos franceses do Metz.

O Tottenham está próximo de acertar com um promissor jogador da Liga francesa. Trata-se do médio Pape Sarr, destaque do Metz na última época. O jogador de 18 anos está na mira de Nuno Espírito Santo e pode reforçar os spurs a troco de 10 milhões de euros.

Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências internacionais, destaca que as negociações entre Tottenham e Metz estão avançadas. Manchester United, Manchester City e Chelsea eram outras equipas interessadas no jogador.

Mate Sarr fez 25 jogos e marcou dois golos na última época pelo Metz. De acordo com o "Sky Sports", o médio deve assinar um contrato de até seis anos com os spurs. O acordo deverá ser finalizado nos próximos dias.