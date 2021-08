Nuno Espírito Santo pode "roubar" avançado a Bruno Lage, dizem em Inglaterra

Na agenda dos spurs estão também Noni Madueke, do PSV Eindhoven e Khvicha Kvaratskhelia, do Rubin Kazan.

Nuno Espírito Santo e Adam Traoré estiveram juntos nas últimas cinco temporadas no Wolverhampton. A parceria quebrou-se com a transferência do treinador português nesta época para o Tottenham, porém, de acordo com informações da "Sky Sports", a dupla pode voltar a ser restabelecida.

Precavendo uma possível saída de Harry Kane para o Manchester City, Nuno quer a contratação do avançado espanhol de 25 anos, atualmente sob o comando de Bruno Lage no Wolverhampton. A mesma fonte inglesa afirma que, na agenda dos Spurs estão também o avançado Noni Madueke, do PSV Eindhoven, e o médio Khvicha Kvaratskhelia, do Rubin Kazan.

Sobre a negociação com Traoré, o jornal espanhol "AS", entretanto, ressalta que a negociação não é simples. Com um valor de mercado de 30 milhões de euros, os lobos pretendem lucrar pelo menos 40 milhões de euros para libertar Adama da sua matilha. O Tottenham deseja o jogador por empréstimo, mas os Wolves não pretendem negociá-lo dessa maneira.