Nuno Espírito Santo e Jota avançam para a próxima fase da Champions árabe

O Al Ittihad somou a segunda vitória seguida na prova, vencendo na receção ao CS Sfaxien, da Tunísia.

O Al Ittihad, campeão saudita treinado por Nuno Espírito Santo e que teve Jota a titular, venceu este domingo por 1-0 na receção ao CS Sfaxien, da Tunísia, assegurando a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões árabes, com uma jornada por disputar.

Após a vitória frente ao Espérance Tunis (2-1), também da Tunísia, os sauditas voltaram a sorrir, com Karim Benzema, a marcar único golo da partida aos 63 minutos, faturando pelo segundo jogo seguido, já depois de o adversário ter ficado reduzido a dez unidades, devido à expulsão de Hussein Ali (41').

O Al Ittihad passou a somar seis pontos e já avançou em frente na prova, tendo apenas de definir se termina a fase de grupos no primeiro ou segundo lugar, o que ficará definido na partida frente ao Al Shorta, do Iraque, no dia 2 de agosto (16h00).