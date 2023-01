Nuno Espírito Santo aproxima-se do líder Al Nassr

A equipa do técnico português beneficiou do nulo da equipa de Ronaldo, que cumpriu o último jogo de castigo, na casa do Al Shabab

O Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, venceu ontem no terreno do Al Batin (2-1) e isolou-se no segundo lugar, a dois pontos do líder Al Nassr.

Refira-se que no Al Nassr, o guarda-redes Ospina sofreu uma lesão no ombro e vai parar seis semanas.