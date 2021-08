Golo solitário de Heung-min Son bastou para os "spurs" bateram a equipa de Pep Guardiola.

O Tottenham, de Nuno Espírito Santo, entrou em grande estilo na Premier League 2021/22, ao receber e bater o campeão inglês Manchester City, por 1-0, este domingo.

Sem contar com Harry Kane, cujo futuro ainda é incerto, a equipa orientada pelo técnico português adiantou-se no marcador à passagem do minuto 55, por intermédio de Heung-min Son.

Do lado da formação de Pep Guardiola, João Cancelo e Rúben Dias foram titulares. Bernardo Silva não saiu do banco de suplentes.

Antes, já este domingo, o West Ham venceu por 4-2 no reduto do Newcastle, também em partida da primeira jornada.

Veja o golo que decidiu o encontro, marcado por Son: