Nuno aborda situação de Jiménez: "Temos a certeza de que isso pode acontecer"

Internacional mexicano lesionou-se com gravidade a 29 de novembro, na sequência de um choque de cabeças com o brasileiro David Luiz, durante um jogo da Premier League com o Arsenal.

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, está otimista em relação à recuperação de Raul Jiménez e acredita que o mexicano, a recuperar de fratura no crânio, pode regressar à competição ainda esta época.

Apesar do otimismo, o treinador português garante que não vai apressar o regresso do jogador, que já representou o Benfica, aos trabalhos da equipa, considerando que o primeiro objetivo é a recuperação física.

"Temos a certeza de que isso pode acontecer [regresso à competição], ele melhora a cada dia", disse o técnico, acrescentando: "Temos um plano médico e isso exige decisões responsáveis. A lesão foi muito grave e temos de ser pacientes".

Nuno Espírito Santo garantiu que o regresso do avançado, que se lesionou no final de novembro, estará sempre dependente de uma decisão médica, e de exames médicos exaustivos, afirmando: "Não vamos correr qualquer tipo de risco".

O técnico português referiu não estar muito preocupado com a recuperação psicológica do jogador, garantindo que Jiménez "está ciente de todo o processo e confiante de que voltará mais forte" e conta "com todo o apoio da mulher".

Raul Jiménez lesionou-se com gravidade a 29 de novembro, na sequência de um choque de cabeças com o brasileiro David Luiz, durante um jogo da Premier League com o Arsenal.

No dia seguinte, Jiménez foi operado a uma fratura no crânio, tendo saído do hospital mais de uma semana depois, e iniciado os exercícios físicos no início do mês de janeiro.

O episódio com o mexicano motivou várias reflexões sobre este tipo de lesões, tendo levado a liga inglesa a aprovar a introdução de substituições adicionais em casos de comoção cerebral durante um jogo, possibilidade que beneficia ambas as equipas em campo.

A FIFA anunciou recentemente que vai testar substituições adicionais de jogadores em casos de concussão real ou suspeita no Mundial de clubes, a realizar no Qatar, de 01 a 11 de fevereiro.