Donnarumma tem sido suplente no PSG

Guarda-redes chegou a Paris como campeão europeu, mas tem tido vida difícil com Navas.

Contratação sonante do PSG para a temporada 2021/22, Gigi Donnarumma está com dificuldades em assegurar a titularidade na baliza do clube francês, perante a presença de Keylor Navas. O guarda-redes italiano, campeão europeu e eleito o melhor jogador da prova, leva apenas dois jogos disputados esta temporada.

"Nunca vou entender a decisão de Donnarumma ir para o PSG. Mais tarde ou mais cedo o Milan voltará a ganhar. Repito: nunca vou entender", afirmou à "Sky Sport Italia" Giuseppe Bergomi, antigo defesa do Inter e da seleção italiana nas décadas de 80 e 90.

Donnarumma, 22 anos, chegou a Paris depois de ter terminado contrato com o Milan, saindo a custo zero para a Ligue 1. Era dona da baliza do clube italiano desde 2015/16.