Nunca se estreou pelo Barcelona e agora reforça baliza do PSG

Aos 22 anos, o guarda-redes Arnau Tenas trocou o campeão espanhol pelo francês.

O campeão francês PSG anunciou este domingo a contratação a custo zero de Arnau Tenas, guarda-redes espanhol que terminou contrato com o Barcelona, sem nunca ter feito a estreia pela equipa principal dos catalães.

O guardião, de 22 anos, era o titular indiscutível da equipa B do Barça, onde realizou 30 jogos na época passada, para além de ter defendido as redes de Espanha no último Europeu sub-21.

Arnau Tenas assinou um contrato válido por três temporadas com os parisienses, onde terá a concorrência de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas (permanência mantém-se incerta) e Sergio Rico (recupera de um grave traumatismo sofrido em maio, num acidente de hipismo).