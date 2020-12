Lionel Messi, astro argentino do Barcelona

Lionel Messi reagiu publicamente à superação do recorde do brasileiro Pelé como o jogador com mais golos por um só clube na carreira

Lionel Messi, astro do Barcelona, tornou-se o recordista de golos marcados por um só clube, ao apontar, na última terça-feira, o tento número 644 pela equipa blaugrana na vitória ante o Valladolid (3-0), em jogo da 15.ª jornada da LaLiga.

O futebolista argentino, que se estreou profissionalmente pelo Barcelona em 2004, superou o registo de Pelé, lenda brasileira que, ao serviço do Santos, marcara 643 golos. Em reação pública ao assinalável feito, Messi confessou nunca tê-lo imaginado.

"Quando comecei a jogar futebol, nunca pensei que quebraria um recorde. E muito menos este que pertencia a Pelé... Só posso agradecer a todos aqueles que me ajudaram ao longo dos anos, os meus companheiros, a minha família, os meus amigos e todos os que me apoiam todos os dias. Abraço!", escreveu Messi na rede social Instagram.

Nesta temporada, Lionel Messi marcou, até ao momento, dez golos em 18 jogos disputados com a camisola do Barcelona. O célebre jogador argentino está em final de contrato com o emblema da Catalunha.