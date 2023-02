"Nunca pensei que alguém com a altura de Lisandro Martínez tivesse sucesso..."

Jamie Carragher mostrou-se rendido ao central argentino, que afirmou-se de imediato na defesa do Manchester United apesar de ter 1,75 metros de altura.

Jamie Carragher, antigo central do Liverpool e atual comentador da Sky Sports, mostrou-se esta quinta-feira rendido às exibições de Lisandro Martínez com a camisola do Manchester United, admitindo ter pensado que o central argentino, devido à sua altura (1,75 metros), não iria conseguir afirmar-se na Premier League.

"Lisandro Martínez tem sido brilhante. Ser tão baixo e jogar como defesa-central, obviamente é preciso ser um jogador especial, um bom jogador. Nunca pensei que alguém com a sua altura conseguisse ter sucesso na Premier League, mas ele conseguiu e tem sido brilhante. Ele faz parte do espírito do Manchester United", afirmou, em direto para o canal de Youtube "The Overlap".

"Ele pode ficar facilmente exposto no jogo aéreo, algo que já aconteceu. No entanto, todos os jogadores têm fraqueza. Os melhores sabem lidar com isso e evitar serem exposto. Tenho sido surpreendido pela forma como tem jogado", completou Carragher.

Desde que foi contratado ao Ajax, no verão passado, a troco de cerca de 57 milhões de euros, Lisandro Martínez impôs-se de imediato na defesa do Manchester United. Na presente temporada, leva 31 jogos ao serviço dos red devils, atuais terceiros classificados da Premier League, para além de ter vencido o Mundial'2022 com a Argentina, realizando cinco jogos no torneio.