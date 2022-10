Nunca ninguém correu tão rápido na Premier League como Darwin

O antigo avançado do Benfica registou uma velocidade máxima de 38 quilómetros por hora na partida com os londrinos, superando o recorde estabelecido em 2020 por Kyle Walker.

Darwin Núnez, autor do único golo da vitória caseira do Liverpool sobre o West Ham (1-0), na quarta-feira, bateu um recorde da Premier League nessa partida.

De acordo com o jornal Daily Star, o antigo avançado do Benfica registou uma velocidade máxima de 38 quilómetros por hora no jogo com os londrinos, batendo o anterior recorde de Kyle Walker, lateral direito do Manchester City que atingiu 37,79 quilómetros por hora, em junho de 2020.