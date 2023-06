Dani Alves reagiu a mais um pedido de liberdade recusado.

Dani Alves viu mais uma vez rejeitado o pedido de liberdade condicional e mantém-se, por isso, detido perante a acusação de ter violado uma jovem numa discoteca de Barcelona.

"Apenas duas pessoas sabem o que se passou e, sobretudo, o que não aconteceu. Estou a dizer a verdade. Penso que toda a gente entende que tentei salvar o meu casamento e por isso disse o que disse num primeiro momento. Esse foi o único motivo e não tenho nada a esconder", reagiu o jogador internacional brasileiro, em palavras divulgadas pela imprensa espanhola.

"Estou na prisão desde 20 de janeiro e ainda não fui julgado. Vai ficar provado que não sou culpado e que se tratou de uma relação consensual. Nunca me passaria pela cabeça forçar um ato sexual com alguém como foi escrito", continuou, frisando depois a colaboração com a justiça. "Fui à polícia de livre vontade a partir do México e recusei-me a ir para o Brasil, um país que não teria colaborado com Espanha na minha entrega. Fi-lo para me defender e provar a minha inocência."

Esta semana, um tribunal de Barcelona decidiu manter em prisão preventiva Dani Alves, alegando que o "risco de fuga se mantém". "A minha vida é aqui. Tenho e sempre tive um projeto de vida em Barcelona", vincou.