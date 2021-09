"Nunca me comparem com o Cristiano Ronaldo", avisa Lukaku

Lukaku é fã de Cristiano Ronaldo e não quer ouvir falar em comparações. O jogador do Manchester United é um dos três melhores da história do futebol, defende o belga.

Lukaku está num grande momento de forma e é um dos melhores avançados da atualidade, mas nem quer ouvir falar em comparações com Cristiano Ronaldo. Em conferência de imprensa neste sábado, o belga disse que o internacional português é um dos três melhores futebolistas da história.

"Não me comparem com o Cristiano Ronaldo, nunca. Ele é, para mim, um dos três melhores jogadores da história do futebol. O que ele conseguiu no futebol é excecional. Eu tive a sorte de jogar contra ele em Itália e agora voltamos os dois ao futebol inglês, que ganha com o regresso dele. Além disso, comparar estatísticas e tudo isso, não tem sentido", afirmou o goleador do Chelsea.