"Nunca houve um jogador tão odiado como Neymar. A atitude, os caprichos..."

Jogador brasileiro do PSG tem estado no centro das críticas, sobretudo depois do adeus à Champions.

As críticas a Neymar não param, sobretudo depois da eliminação do PSG nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O internacional brasileiro, com 19 jogos e quatro golos, está a protagonizar uma pálida temporada ao serviço do clube francês e a atitude, dentro e fora de campo, tem sido alvo de vários reparos.

"Neymar converteu-se num monstro e já nem sequer é futebolista. É o salário mais alto da história do clube, a pessoa que tinha de o levar mais alto... Hoje, este jogador é odiado em toda a parte. A atitude, os caprichos, tudo o que faz. Não pode ser jogador e ser odiado tanto, isso não existe. Nunca houve um jogador tão odiado como ele", afirmou Daniel Riolo, jornalista francês e colaborador da RMC.

Neymar está no futebol francês desde a época 2017/18, depois de brilhar ao serviço de Barcelona e Santos.