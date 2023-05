Números incríveis de Gakpo: 20 golos e 20 assistências esta época

Entre PSV e Liverpool, o avançado destaca-se.

Contratação sonante do Liverpool no mercado de inverno e uma das figuras do último Campeonato do Mundo, Cody Gakpo marcou pelos "reds" no último jogo da temporada (4-4 em casa do Southampton), chegando esta época ao número redondo de 20 golos e 20 assistências, entre PSV e Liverpool. Números impressionantes para o jovem avançado de 24 anos, que confirmou o estatuto de talento emergente no futebol europeu.

O neerlandês começou a temporada no PSV, que resistiu ao interesse outros clubes e conseguiu manter o jogador no plantel. Por esta equipa, Gakpo apontou 13 golos e 17 assistências em 24 jogos antes de rumar para Inglaterra. Na equipa de Jurgen Klopp deparou-se com maior dificuldade mas ainda assim apontou sete remates certeiros e três passes para golo em 26 encontros. Feitas as contas, são 40 participações diretas em golo nos 50 jogos que disputou.

A este registo juntam-se ainda os duelos internacionais ao serviço dos Países Baixos, pelos quais apontou mais dois golos na Liga das Nações e três golos no Mundial do Catar, que despertaram a atenção de adeptos um pouco por todo o mundo.