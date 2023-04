Haaland imparável: mais golos marcados do que Chelsea e outros sete clubes

Avançado do Manchester City leva 30 remates certeiros na atual edição da Premier League.

Haaland voltar a deslumbrar com a camisola do Manchester City, ao bisar no triunfo, por 4-1, em casa do Southampton. O segundo golo pessoal, em particular, foi num remate que mais parecia um golpe de artes marciais.

O norueguês regressou de lesão e só tem 26 jogos na Premier, mas já soma 30 golos, mais do que oito equipas na prova, entre elas o Chelsea, que só marcou 29 (e em 30 jogos).

Com Rúben Dias no onze e Bernardo Silva a partir dos 56", o City marcou também por Grealish e Álvarez, este de penálti, estando agora a cinco pontos do Arsenal, que tem o mesmo número de encontros, mas só hoje joga em Liverpool. De Bruyne fez uma assistência neste jogo e já chegou às 100 no campeonato, juntando-se a um clube restrito formado por Giggs, Fábregas, Rooney e Lampard.