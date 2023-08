Números de Haaland em finais dão que falar

Norueguês voltou a ficar em branco num encontro decisivo. Não leva qualquer golo ou assistência em seis partidas que valeram um título

Erling Haaland ficou em branco na Supertaça Europeia, título que o Manchester City conquistou às custas do Sevilha, após grandes penalidades. O avançado norueguês não marcou e não assistiu e as redes sociais notaram uma certa continuidade.

Ora, em seis discussões de títulos, Haaland leva o mesmo número de partidas, zero golos marcados e zero assistências. Cinco no Manchester City, uma ainda nos tempos em que o avançado representava o Dortmund.

Apesar de ter ficado em branco, o jogador, como a equipa do Manchester City, leva já quatro títulos no ano de 2023 - Supertaça Europeia, Premier League, Champions e Taça de Inglaterra.