Na tarde deste sábado, o Liverpool e o Celtic defrontaram-se num jogo solidário entre lendas de ambos os clubes. Steven Gerrard, figura incontornável dos reds, marcou um golo de penálti e celebrou em frente aos adeptos do Celtic, clube rival do Rangers, que o antigo médio inglês treinou recentemente. Alguns escoceses riram com a situação, mas outros não gostaram da provocação.

Veja o vídeo aqui: