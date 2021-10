Num jogo com seis golos, Leicester provoca novo deslize do Manchester United

CR7 passou em branco no jogo deste sábado pela 8.ª jornada da Premier League.

Com Cristiano Ronaldo pouco inspirado este sábado, o Manchester United voltou a ser derrotado na Premier League. Desta vez, a equipa de Ole Gunnar Solskjaer até se adiantou no marcador, mas permitiu a reação do Leicester e acabou derrotada por 4-2.

Greenwood abriu o ativo ao minuto 19, com Tielemans a empatar aos 32'. Na segunda parte, a equipa da casa voltou para a frente do marcador com Söyüncü, aos 78'. O empate dos red devils chegou aos 82', com Rashford. Porém, logo no minuto seguinte, Vardy voltou a colocar o Leicester em vantagem. A vitória foi confirmada com Daka, aos 90+1'.

Ao longo do jogo, apesar da entrega, Cristiano Ronaldo teve uma atuação tímida, com poucas oportunidades de golo. O mesmo pode-se dizer de Bruno Fernandes.

Sem vencer há três jogos, o Manchester United soma 14 pontos, quatro atrás do líder Liverpool. O Leicester chega aos 11 pontos, em 11.º.