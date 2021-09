"Num cruzamento, o Luuk de Jong é mais perigoso do que Neymar", diz Koeman

Ronaldo Koeman, treinador do Barcelona, fico satisfeito com a contratação do avançado Luuk de Jong.

Luuk de Jong chegou ao Barcelona no último dia de mercado, depois da saída de Griezmann para o Atlético de Madrid, e o contratação agradou a Ronald Koeman, que vê características no avançado que faltavam ao plantel blaugrana.

O técnico deu o exemplo da resposta aos cruzamentos como ponto forte do dianteiro ex-Sevilha, de 31 anos.

"Num cruzamento, o Luuk de Jong é mais perigoso do que Neymar. É um tipo de avançado diferente do que temos e creio que todas as equipas deviam ter este tipo de avançado. No último dia do mercado de transferências, perdemos o Antoine Griezmann e só tínhamos três atacantes. O meu primeiro contacto com o Luuk foi a 8 de agosto e antes disso já me perguntava às vezes porque é que o Barcelona não tinha este tipo de avançado", referiu Koeman em entrevista à televisão holandesa NOS.