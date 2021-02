Ntcham contradiz Villas-Boas: "Conhecia-me bem, estava a par do interesse"

Médio contratado pelo Marselha no mercado de inverno foi apresentado esta terça-feira.

Olivier Ntcham foi um dos nomes colocados no centro da polémica a propósito da saída de André Villas-Boas do Marselha, quando o treinador português disse ter sabido da sua contratação através da imprensa, sem, alegadamente, nunca ter pedido o médio ex-Celtic à cúpula do clube.

Esta terça-feira, o atleta foi oficialmente apresentado como jogador do Olympique e, quando questionado sobre as palavras e consequente saída do técnico luso, admitiu ter ficado surpreendido.

"Fiquei muito surpreendido com as declarações de Villas-Boas, o Marselha já me tinha tentado contratar em 2019, quando fui contactado por Zubizarreta [antigo diretor desportivo]. O míster Villas-Boas conhecia-me bem, estava a par do interesse do clube. Ele queria trabalhar comigo, o agente pessoal dele até queria trabalhar comigo. Achei alguma piada [às declarações de AVB], fiquei surpreendido, mas ignorei esta história porque estava muito entusiasmado e com vontade de começar esta nova aventura", afirmou Ntcham em conferência de imprensa, antes de concluir.

"Estou feliz por estar no Marselha, nunca iria recusar a hipótese de vir para aqui. Estava ansioso por vir", acrescentou o médio, que é internacional sub-21 por França.

Na conferência de imprensa em que anunciou ter pedido a demissão do cargo de treinador do Marselha, na semana passada, Villas-Boas falou sobre o caso de Ntcham: "É um jogador que eu não pedi, não estava na nossa lista. Soube da contratação pela imprensa. Não concordo com a política desportiva", frisou o português, na altura.